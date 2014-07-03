В результате столкновения катера с опорой Кантемировского моста пострадали пассажиры

На место аварии прибыли 8 сотрудников МЧС и кареты скорой помощи.

В субботу, 18 сентября, ранним утром в Петроградском районе произошла авария в акватории Большой Невки. Примерно в 6:00 в опору Кантемировского моста влетел катер Bayliner. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

В результате столкновения пострадали несколько человек. Сейчас медики им оказывают помощь. На место инцидента, вблизи дома № 8 по Аптекарской набережной, прибыли спасатели МЧС.

Обстоятельства случившегося выясняются. Уточняется информация о состоянии пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на набережной канала Грибоедова затонул катер.

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