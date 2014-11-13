В Находке погиб рыбак, после спредположительного столкновения с катером

В Приморском крае произошла трагедия, причины которой устанавливаются.

На территории Приморского края в городе Находке погиб местный рыбак. Соответствующее заявление сделали местные жители. В СМИ предположили, что человек скончался после вероятного столкновения с катером. Известно, что Евгений Воронцов вышел на моторной лодке в залив и сообщил о своем отходе пограничникам. Позже россиянин позвонил жене и сказал, что возвращается домой. Однако затем связь с ним пропала. Утром труп рыбака нашли в акватории моря, а его лодку со следами столкновения и без мотора прибило к береговой зоне.

Ощущение, что его кто-то переехал. Даже весла погнуты. В руках Евгения был свисток. Очевидно, мужчина отчаянно боролся за жизнь, но его оставили погибать. Может в тумане кто-то на катере не заметил, но оказать-то помощь можно было! комментарии о происшествие в группе "Троллинг Находка"

Рыбак провалился под лед на Правдинском озере Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Регнум