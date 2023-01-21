Рыбак провалился под лед на Правдинском озере Ленобласти

Мужчину спасли и оказали ему первую помощь.

В пресс-службе администрации Выборгского района Ленинградской области опубликовали кадры с падением рыбака под лед на озере Правдинское.

Происшествие попало на камеру местных волонтеров, которые проводили профилактический рейд в районе водоема. По словам добровольцев, мужчина провалился под лед сразу же после начала съемки.

Рыбака спасли, оказали ему первую медицинскую помощь и связались с его родственниками. Но на этом страдания мужчины не закончились. За нарушение запрета выхода на лед он получит штраф от 1 до 5 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что на Танковом карьере во Всеволожском районе Ленобласти продолжаются поисковые работы. Там накануне под лёд провалились двое мужчин. Спасатели обнаружили тело одного из мужчин, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Поиски второго человека продолжаются.

Видео: Администрация Выборгского района