В Петербурге рыбак провалился под лед

Сегодня, 21 января, около петербургской дамбы рыбак провалился под лед. Об этом сообщили "Невские Новости".
Двое мужчин начали на лодке отплывать от берега, однако судно оказалось поврежденным, в нем была дыра. Лодка начала опускаться на дно. Один мужчина успел выбраться на сушу, а второй провалился под лед.
Известно, что на обоих рыбаках не было спасательных жилетов. На место ЧП прибыли спасатели.
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Фото: Piter.tv
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