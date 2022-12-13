На Ленинском проспекте ограбили интернет-магазин

Оперативники задержали 23-летнюю девушку, 20-летнего молодого человека и 32-летнего мужчину.

В Кировском районе злоумышленник ограбил пункт выдачи заказов "Вайлдберрис". Преступление произошло на Ленинском проспекте, 118.

По информации Piter.tv, хулиган украл из магазина товары на сумму более 3,3 млн рублей. Он вынес из пнкта выдачи товаров более 30 телефонов марки "Айфон".

В полицию обратилась сотрудница "Вайлдберрис". Правоохранители завели уголовное дело. Оперативники задержали 23-летнюю девушку, 20-летнего молодого человека и 32-летнего мужчину. Их доставили в полицейский участок.

Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv