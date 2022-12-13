В Мурино заметили дым около ЛЭП

Возгорание произошло около Охтинской аллеи.

Сегодня ночью, 21 января, в Мурино произошел пожар. На линии электропередач заметили дым. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

В Мурине был хлопок, а потом пожар на ЛЭП. Очевидец

Возгорание произошло около Охтинской аллеи. На место ЧП прибыли спасатели.

На данный момент информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург