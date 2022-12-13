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В Мурино заметили дым около ЛЭП
Сегодня, 11:06
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В Мурино заметили дым около ЛЭП

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Возгорание произошло около Охтинской аллеи.

Сегодня ночью, 21 января, в Мурино произошел пожар. На линии электропередач заметили дым. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

В Мурине был хлопок, а потом пожар на ЛЭП.

Очевидец

Возгорание произошло около Охтинской аллеи. На место ЧП прибыли спасатели. 

На данный момент информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: вандалы разрушили ограду знаменитого мясокомбината имени Кирова.

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: лэп, мурино, охтинская аллея, пожар на лэп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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