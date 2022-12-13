В Мурино заметили дым около ЛЭП

Сегодня ночью, 21 января, в Мурино произошел пожар. На линии электропередач заметили дым. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
В Мурине был хлопок, а потом пожар на ЛЭП.
Очевидец
Возгорание произошло около Охтинской аллеи. На место ЧП прибыли спасатели.
На данный момент информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: вандалы разрушили ограду знаменитого мясокомбината имени Кирова.
Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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