Вандалы разрушили ограду знаменитого мясокомбината имени Кирова

Историческую ограду мясокомбината имени Кирова на Московском проспекте серьезно повредили хулиганы. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Ограждение имеет статус объекта культурного наследия, однако по документам оно является бесхозным имуществом. Собственника у него нет.
Еще летом 2022 года КГИОП обращался в администрацию Московского района с просьбой сделать ограду собственностью города.
На данный момент инцидентом занимаются полицейские. Разыскиваются вандалы.
Ранее на Piter.tv: из-за неисправного автобуса сразу четыре троллейбуса свернули с привычного пути в Московском районе.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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