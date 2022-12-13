Вандалы разрушили ограду знаменитого мясокомбината имени Кирова

На данный момент инцидентом занимаются полицейские.

Историческую ограду мясокомбината имени Кирова на Московском проспекте серьезно повредили хулиганы. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Ограждение имеет статус объекта культурного наследия, однако по документам оно является бесхозным имуществом. Собственника у него нет.

Еще летом 2022 года КГИОП обращался в администрацию Московского района с просьбой сделать ограду собственностью города.

На данный момент инцидентом занимаются полицейские. Разыскиваются вандалы.

Ранее на Piter.tv: из-за неисправного автобуса сразу четыре троллейбуса свернули с привычного пути в Московском районе.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург