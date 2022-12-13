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Вандалы разрушили ограду знаменитого мясокомбината имени Кирова
Сегодня, 9:35
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Вандалы разрушили ограду знаменитого мясокомбината имени Кирова

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На данный момент инцидентом занимаются полицейские.

Историческую ограду  мясокомбината имени Кирова на Московском проспекте серьезно повредили хулиганы. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Ограждение имеет статус объекта культурного наследия, однако по документам оно является бесхозным имуществом. Собственника у него нет.

Еще летом  2022 года КГИОП обращался в администрацию Московского района с просьбой сделать ограду собственностью города. 

На данный момент инцидентом занимаются полицейские. Разыскиваются вандалы.

Ранее на Piter.tv: из-за неисправного автобуса сразу четыре троллейбуса свернули с привычного пути в Московском районе.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург

Теги: вандалы, кгиоп, московское шоссе, мясокомбинат имени кирова, ограда мясокомбината, разрушили ограду
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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