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Рыбак провалился под лед в Новосибирской области

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Его вытащили на берег двое мужчин с помощью веревки.

В Новосибирской области под лед провалился рыбак. Об этом сообщает интернет-портал "ngs.ru".

Инцидент произошел утром 14 ноября на Бердском заливе. В одной из групп соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором рыбак пытается самостоятельно выбраться из воды, но у него это не выходит. К пострадавшему позже подползли двое мужчин и с помощью веревки вытащили его на берег.

Еле его вытянули, он весь мокрый, замерзший бегает по берегу туда-сюда. В ходе разговора сказал, что ничего не нужно, а мужчина побежал домой.

из сообщения службы 112

В региональном ГУ МЧС предупреждают, что выходить на лед сейчас опасно, так как из-за колебания температур его толщина не способна выдержать больших нагрузок. 

Ранее автобус с пассажирами упал с перевала в Магаданской области.

Фото: ВКонтакте/Рыбалка в Новосибирске

Теги: новосибирск, рыбак провалился под лед
Категории: Новости России, Лента новостей, Происшествия,

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