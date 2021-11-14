Автобус с пассажирами упал с перевала в Магаданской области

По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

В Магаданской области с перевала Дедушкина лысина упал пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент в Хасынском городском округе произошел 13 ноября. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось с проезжей части.

По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

Районная прокуратура в настоящее время разбирается в причинах ДТП. К проведению мероприятий были привлечены сотрудники регионального УГИБДД.

Ранее в метро Москвы погиб один пассажир, пытаясь спасти другого.

Видео: Instagram/vesma.today