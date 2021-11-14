Автобус с пассажирами упал с перевала в Магаданской области

В Магаданской области с перевала Дедушкина лысина упал пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Инцидент в Хасынском городском округе произошел 13 ноября. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось с проезжей части.
По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.
Районная прокуратура в настоящее время разбирается в причинах ДТП. К проведению мероприятий были привлечены сотрудники регионального УГИБДД.
Ранее в метро Москвы погиб один пассажир, пытаясь спасти другого.
Видео: Instagram/vesma.today
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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