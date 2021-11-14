  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:30
155
phil_k Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Автобус с пассажирами упал с перевала в Магаданской области

0 0

По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

В Магаданской области с перевала Дедушкина лысина упал пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент в Хасынском городском округе произошел 13 ноября. По данным ведомства, водитель автобуса не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство опрокинулось с проезжей части.

По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

Районная прокуратура в настоящее время разбирается в причинах ДТП. К проведению мероприятий были привлечены сотрудники регионального УГИБДД.

Ранее в метро Москвы погиб один пассажир, пытаясь спасти другого.

Видео: Instagram/vesma.today

Теги: автобус опрокинулся, дедушкина лысина, магаданская область
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
ezmenisov
Сегодня 9:42

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии