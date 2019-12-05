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В метро Москвы погиб один пассажир, пытаясь спасти другого

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Первый упавший на рельсы мужчина выжил благодаря бдительности машиниста.

В столичном метро погиб мужчина, пытаясь спасти пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

Инцидент произошел 13 ноября на станции "Сходненская". По информации ведомства, один из пассажиров попытался спасти другого от падения с платформы, однако упал сам, вследствие чего погиб. Отмечается, что первый упавший мужчина выжил благодаря бдительности машиниста.

Мы не знаем, что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму.

из сообщения дептранса Москвы

Выживший пассажир скрылся с места происшествия. Сейчас его поисками занимаются правоохранители. Если его вину смогут доказать в суде, то он понесет ответственность и будет обязан возместить ущерб Московскому метрополитену. Уточняется, что в результате ЧП отменили 20 поездов. 

Ранее в Ялте нашли тело женщины, пропавшей летом во время ливней.

Видео: Telegram/Дептранс Москвы

Теги: московское метро, мужчина упал на рельсы
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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