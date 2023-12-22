  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:22
53
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик среди пассажиров

0 0

Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по статье "хулиганство" на контроле прокуратуры.

В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик среди пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 32-летний злоумышленник выступил в словесный конфликт в вагоне метро. После этого мужчина достал перцовый баллончик, распылил его содержимое в сторону оппонента и других пассажиров, а затем скрылся. Отмечается, что привлечение фигуранта к уголовной ответственности по статье "хулиганство" на контроле прокуратуры метро.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали афериста, забравшего у пенсионеров сейф с документами и драгоценностями.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Теги: московское метро, перцовый баллончик, хулиганство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии