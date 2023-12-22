Привлечение фигуранта к уголовной ответственности по статье "хулиганство" на контроле прокуратуры.

В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик среди пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 32-летний злоумышленник выступил в словесный конфликт в вагоне метро. После этого мужчина достал перцовый баллончик, распылил его содержимое в сторону оппонента и других пассажиров, а затем скрылся. Отмечается, что привлечение фигуранта к уголовной ответственности по статье "хулиганство" на контроле прокуратуры метро.

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Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ