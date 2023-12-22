В Москве задержали афериста, забравшего у пенсионеров сейф с документами и драгоценностями

Часть похищенного имущества злоумышленник сдал в ломбард.

В Москве задержали афериста, который забрал у пенсионеров сейф с документами и драгоценностями. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник пришел в квартиру к 77-летней пенсионерке. Мужчина отвлекал пожилую женщину разговорами, ввел ее в заблуждение и забрал сейф, в котором находились деньги, документы, ювелирные украшения и юбилейные монеты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Часть похищенного имущества злоумышленник сдал в ломбард. Оставшиеся вещи изъяли и вернут владельцам. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА