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В Москве задержали афериста, забравшего у пенсионеров сейф с документами и драгоценностями

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Часть похищенного имущества злоумышленник сдал в ломбард.

В Москве задержали афериста, который забрал у пенсионеров сейф с документами и драгоценностями. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленник пришел в квартиру к 77-летней пенсионерке. Мужчина отвлекал пожилую женщину разговорами, ввел ее в заблуждение и забрал сейф, в котором находились деньги, документы, ювелирные украшения и юбилейные монеты.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Часть похищенного имущества злоумышленник сдал в ломбард. Оставшиеся вещи изъяли и вернут владельцам. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске поймали нетрезвого водителя, который вез ребенка и устроил ДТП.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: аферист, задержание, москва, сейф
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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