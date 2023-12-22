В Красноярске поймали нетрезвого водителя, который вез ребенка и устроил ДТП

Российскими правоохранительными органами задержан нетрезвый житель Красноярска, который совершил двойное ДТП во время поездки с супругой и 12-летним ребенком. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного управления ГИБДД.. Согласно предварительным сведениям, на улице Чернышевского мужчина въехал в иномарку "Хонда-Цивик", водитель которой остановился у светофора, ожидая разрешающий сигнал для движения. Затем "Хонду" выбросило на перекрёсток, где транспортное средство столкнулось с автомобилем "Ауди". Последняя машина в этот момент сворачивала на Караульную улицу. Пострадавшими в аварии стала жена нарушителя ПДД и его сын. Дополнительно травмировался шофер, находившийся зв рулем "Хонды".
Виновник аварии был освидетельствован сотрудниками ГИБДД, показания прибора составили 0,46 мг/л.
пресс-служба МВД по региону
В отношении злоумышленника составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 и части 1 статьи 12.15 КоАП РФ.
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Фото и видео: МВД Медиа
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