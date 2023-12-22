В Магадане задержан вооружённый ножом мужчина, требовавший деньги у работников организации

Сотрудники полиции смогли добавить злоумышленника в отделение.

На территории города Магадан российские правоохранительные органы задержали вооружённого складным ножом мужчину, который требовал денежные средства у работников организации. В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что подозреваемый ворвался с холодным оружием в одно из городских учреждений. К месту происшествия незамедлительно отправился экипаж ГИБДД, который находился неподалеку. В результате сотрудники полиции Дмитрий Теплов и Максим Волков в одном из кабинетов увидели злоумышленника.

Мгновенно сориентировавшись, Дмитрий Теплов схватил злоумышленника за капюшон его куртки, вытянул в коридор, обезвредил и вместе со своим напарником произвёл его задержание. пресс-служба МВД РФ по региону

В результате нападения местного жителя никто не пострадал. Фигурантом расследования оказался 36-летний россиянин. Сотрудники полиции доставли его в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. Оперативниками решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 119 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа