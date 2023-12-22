Избившие до смерти мужчину в саду Сан-Галли подростки заключены под стражу

Подростков задержали 19 марта.

Смольнинский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух подростков, избивших накануне петербуржца, который впоследствии скончался. Им вменяются ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 2 ст. 213 (хулиганские действия, связанные с сопротивлением представителю власти) УК РФ. Об этом 20 марта рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что несовершеннолетние 19 марта, находясь в Сан-Галли на Лиговском проспекте, после словесного конфликта с 48-летним С., который был спровоцирован одним из обвиняемых, "действуя умышленно, в составе группы, грубо нарушая общественный порядок, пренебрегая общепринятыми нормами поведения и морали", нанесли ему множественные удары руками и ногами. Позже на территории сада нашли труп С. с признаками насильственной смерти.

Подростков задержали 19 марта. Один из них отказался от дачи показаний. Фигурантов заключили под стражу до 18 мая 2024 года.

Ранее на Piter.TV: обвиняемые в убийствах в 90-х в Петербурге заключены под стражу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти