Женщине предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела в отношении женщины и подростков в Петербурге. Об этом 27 августа рассказали в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях вновь обсуждается привлечение к уголовной ответственности женщины и ее 14-летнего сына, который пытался со своими друзьями защитить мать от противоправных действий мигранта.

В настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. Женщине предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (пп. "а", "б", "г" ч. 4 ст. 150 УК РФ) и совместно с тремя подростками ­– в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ).

Председатель СК России запросил у и. о. руководителя ГСУ по г. Санкт-Петербургу Бобкова О. В. доклад о расследовании и установленных обстоятельствах произошедшего. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Информационный центр СК РФ