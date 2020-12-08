После кражи велосипеда петербуржца заподозрили еще и в избиении школьника

Находящийся в СИЗО житель Петербурга попал под еще одно уголовное дело.

Накануне полиция задержала 24-летнего петербуржца, которого заподозрили в краже велосипеда возле дома №75 по Октябрьской улице. Уже находясь в СИЗО удалось доказать его причастность к другому преступлению.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый оказался причастен к нападению на 14-летнего подростка. Пострадавший сообщил, что на него напали двое у дома в Колпино, избили его и отобрали телефон за 8 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 162 ч. 1 УК РФ (разбой).

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель Kia Rio насмерть сбил молодую женщину. Личность погибшей устанавливается.

Фото: Piter.TV