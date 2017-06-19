Суд избрал меру пресечения мужчине, который ударил подростка на детской площадке в Петербурге

У ребенка закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением.

Во вторник, 8 декабря, Калининский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ирназарову В., которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По версии следствия, 5 декабря около трех часов дня Ирназаров находился на детской площадке у дома №70к2 на проспекте Просвещения. Он умышленно схватил несовершеннолетнего Г. за капюшон надетой на нем кофты одной рукой, второй рукой схватил за надетые на нем брюки, приподнял Г. до уровня своей груди, затем умышленно кинул его на покрытие детской площадки, причинив своими действиями несовершеннолетнему Г. закрытый перелом костей правого предплечья в средней трети со смещением. Отмечается, что таким образом Ирназаров вступился за своего несовершеннолетнего сына.

Помимо этого следственные органы продолжат проверку документов гражданина иностранного государства. Уточняется, что наличие временной регистрации могут быть подложными. Кроме того, подозреваемый ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов о наличии у него официального места работы.

Подсудимый вину не признал. Он пробудет под стражей до 6 февраля.

Ранее мы писали, что полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который ударил подростка на детской площадке.

Видео: Piter.TV