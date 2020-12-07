Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который ударил подростка на детской площадке

Отец другого мальчика сломал ребенку руку.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который травмировал подростка на детской площадке. Мужчина заступился за своего сына, но переборщил с силой в отношении обидчика своего родственника.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, дело возбудили по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подозреваемого задержали, им оказался 36-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, конфликт произошел на детской площадке во дворе дома №70 по проспекту Просвещения. Один ребенок бил другого ногами, после чего за одного из них заступился отец. Он кинул незнакомца на землю. Это привело к тому, что ребенка госпитализировали с переломом руки. В пресс-службе скорректировали возраст пострадавшему: ему не 14 лет, как мы писали ранее, а 11.

Видео: Piter.TV