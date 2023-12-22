Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения петербуржцем подростка на самокате

По предварительным данным, подросток сбил другого ребенка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях в отношении 15-летнего подростка на самокате на Парнасе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу 2 июня.

Напомним, 31 мая местный житель набросился школьника, который ехал на самокате по пешеходному переходу, и избил. По предварительным данным, подросток сбил другого ребенка. В результате столкновения последний отделался легкими ссадинами.

Свидетель произошедшего напал на школьника. В результате пострадавшему диагностированы сотрясение головного мозга и перелом лицевых костей черепа.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)