  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец пробил голову подростку на самокате, задевшему другого ребенка
Сегодня, 14:02
924
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец пробил голову подростку на самокате, задевшему другого ребенка

0 0

Удары были настолько сильными, что мальчик получил травму головы. Сейчас он находится в больнице.

Мужчина напал на подростка на самокате на Парнасе после того, как тот сбил ребенка.

Согласно информации Piter.TV, этот инцидент произошел ранее. 15-летний подросток, не спешившись, проехал по пешеходному переходу и сбил другого ребенка. Пострадавший отделался легкими ссадинами, но это привело в ярость прохожего.

Свидетель происшествия напал на подростка и начал его избивать. Затем он схватил его за одежду и заставил извиниться перед сбитым ребенком. Удары были настолько сильными, что мальчик получил травму головы. Сейчас он находится в больнице.

 Ранее мы сообщили о том, что в Тосно полиция задержала агрессивного рецидивиста.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии