В Выборге полицейские обезвредили мужчину, который угрожал ножом своей матери

Полицейские в Выборге обезвредили нетрезвого местного жителя, который в одном из домов по Травяной улице 1 июня угрожал ножом своей матери. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
При появлении в квартире правоохранителей мужчина продолжил вести себя агрессивно, тогда они применили в его отношении газовый баллончик. Вооруженный ножом злоумышленник начал высказывать угрозы и двинулся в сторону полиции, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал.
Согласно положению ФЗ "О полиции", сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, выстрелив в сторону нападавшего. После этого мужчине оказали доврачебную помощь и вызвали "скорую", но он скончался до приезда медиков.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке.
Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
Ранее на Piter.TV: задержан таксист, ударивший ножом прохожего на улице Седова.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все