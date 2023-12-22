В Выборге полицейские обезвредили мужчину, который угрожал ножом своей матери

Согласно положению ФЗ "О полиции", сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, выстрелив в сторону нападавшего.

Полицейские в Выборге обезвредили нетрезвого местного жителя, который в одном из домов по Травяной улице 1 июня угрожал ножом своей матери. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

При появлении в квартире правоохранителей мужчина продолжил вести себя агрессивно, тогда они применили в его отношении газовый баллончик. Вооруженный ножом злоумышленник начал высказывать угрозы и двинулся в сторону полиции, на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал.

Согласно положению ФЗ "О полиции", сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил огнестрельное оружие, выстрелив в сторону нападавшего. После этого мужчине оказали доврачебную помощь и вызвали "скорую", но он скончался до приезда медиков.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном порядке. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.TV