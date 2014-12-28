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Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка отчимом
Сегодня, 14:52
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Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка отчимом

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Оперативники установили, что в момент избиения подростка его отчим был пьян.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением подростка в Петербурге. Побои мальчику нанес отчим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Глава ведомства узнал о случившемся из публикаций СМИ. В материалах сообщалось, что 13-летнего школьника истязал отчим. Ребенку  приходилось обращаться в больницу.

Стражи порядка выяснили, что в квартире живет пара, которая воспитывает троих детей. Оперативники установили, что в момент избиения подростка его отчим был пьян.

По факту произошедшего проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову подготовить доклад.

Ранее мы писали, что в Петербурге мальчик пытался утопить маленького ребенка в бассейне.

Фото: Pxhere

Теги: бастрыкин, избил подростка, отчим бил мальчика, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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