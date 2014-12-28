Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка отчимом

Оперативники установили, что в момент избиения подростка его отчим был пьян.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался историей с избиением подростка в Петербурге. Побои мальчику нанес отчим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства узнал о случившемся из публикаций СМИ. В материалах сообщалось, что 13-летнего школьника истязал отчим. Ребенку приходилось обращаться в больницу.

Стражи порядка выяснили, что в квартире живет пара, которая воспитывает троих детей. Оперативники установили, что в момент избиения подростка его отчим был пьян.

По факту произошедшего проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову подготовить доклад.

Ранее мы писали, что в Петербурге мальчик пытался утопить маленького ребенка в бассейне.

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