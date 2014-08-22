В Петербурге мальчик пытался утопить маленького ребенка в бассейне

Мальчик пытался утопить трехлетнего ребенка в бассейне. Инцидент произошел в фитнес-центре на улице Крыленко. Об этом сообщили на портале 78.ru.
Уточняется, что ЧП случилось на тренировке. На место событий оперативно вызвали бригаду скорой помощи.
Пострадавшего малыша привезли в больницу. Родители отказались от госпитализации. Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.
Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на петербуржца с ножом из-за собаки.
Фото: Pxhere
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