В Петербурге мальчик пытался утопить маленького ребенка в бассейне

Инцидент произошел в одном из городских фитнес-клубов.

Мальчик пытался утопить трехлетнего ребенка в бассейне. Инцидент произошел в фитнес-центре на улице Крыленко. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Уточняется, что ЧП случилось на тренировке. На место событий оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавшего малыша привезли в больницу. Родители отказались от госпитализации. Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

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