  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге мальчик пытался утопить маленького ребенка в бассейне
Сегодня, 9:57
184
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мальчик пытался утопить маленького ребенка в бассейне

0 0

Инцидент произошел в одном из городских фитнес-клубов.

Мальчик пытался утопить трехлетнего ребенка в бассейне. Инцидент произошел в фитнес-центре на улице Крыленко. Об этом сообщили на портале 78.ru

Уточняется, что ЧП случилось на тренировке. На место событий оперативно вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавшего малыша привезли в больницу. Родители отказались от госпитализации. Обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на петербуржца с ножом из-за собаки.

Фото: Pxhere

Теги: пытался утопить ребенка, трагедия в бассейне, улица крыленко
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии