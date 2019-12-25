На улице Крыленко заработал новый светофор

Светофоры оборудованы пешеходными вызывными устройствами.

В Невском районе Петербурга появился новый светофор. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

На улице Крыленко, у дома 4, по заказу Дирекции по организации дорожного движения, введён в эксплуатацию новый светофор, который сделает движение на этом участке более безопасным и удобным для всех участников дорожного движения.

В рамках работ были установлены Г-образные опоры, светофоры со встроенным таймером отсчёта обратного времени, дорожный контроллер. Также выполнен монтаж оборудования связи и детекторов транспорта. Сами светофоры оборудованы пешеходными вызывными устройствами, а также устройствами воспроизведения звукового и голосового сигнала перехода.

В июне в Красносельском районе Петербурга досрочно заработал "умный" светофор для слабовидящих.

Фото: МАКС / Начальник транспортного цеха