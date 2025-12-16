В Красносельском районе Петербурга досрочно заработал "умный" светофор для слабовидящих

Ранее жители района неоднократно обращали внимание властей на необходимость регулирования этого участка, и их просьбы были услышаны.

На улице Пограничника Гарькавого у дома №40, корпус 5, введен в эксплуатацию новый объект дорожного движения. Светофор был установлен по заказу городской Дирекции по организации дорожного движения и установлен раньше срока, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Ранее жители района неоднократно обращали внимание властей на необходимость регулирования этого участка, и их просьбы были услышаны. Специалисты выполнили полный комплекс работ: была проложена подземная канализация, установлены кабельные колодцы и смонтированы опоры с современными табло обратного отсчета времени.

Главной особенностью нового оборудования стала система "Триоль 3.3". Она обеспечивает безопасность пешеходов с ограниченными возможностями зрения, подавая звуковые сигналы при переходе проезжей части. Кроме того, система обладает функцией автоматической регулировки громкости: она самостоятельно усиливает или приглушает звук в зависимости от уровня уличного шума.

В настоящее время оборудование полностью подключено к сети и работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что на Каменном острове начался ремонт 2-й Березовой аллеи.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха