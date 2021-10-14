Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на петербуржца с ножом из-за собаки

Пострадавшего госпитализировали.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий владельцем собаки в отношении мужчины, спасавшего ребенка, в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 26 августа.

В одном из дворов в городе агрессивное животное, находясь на самовыгуле, напало на восьмилетнего мальчика, покусав его. Когда очевидец отогнал пса, его владелец ударил мужчину несколько раз ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин дал указание и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Пресс-служба СК РФ

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