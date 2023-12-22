Обвиняемые в убийствах в 90-х в Петербурге заключены под стражу

Октябрьский районный суд вечером 7 марта предъявил обвинение пятерым петербуржцам, которые были причастны к ряду убийств в 90-х. Напомним, их задержали накануне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее правоохранители задержали 61-летнего "главаря" банды, орудовавшей в Петербурге в 90-х, и двух его подельников – 54-летнего и 52-летнего мужчин. Обвиняемые в 1997 году жестоким образом расправились со своими же "коллегами по цеху". Жертвами стали молодые "бригадиры" в возрасте 23 и 24 лет, которые входили в ту же преступную группу. Между участниками произошел конфликт из-за кражи денег из "общака", в результате чего мужчин застрелили. Их убийство стало актом устрашения для других членов группировки.

В ходе расследования задержали еще пятерых участников банды, 48-50 лет, причастных к убийству еще одного 51-летнего криминального авторитета и девушки. Ее личность не установлена.

Один из участников группировки обвинен по пп. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ранее привлекался к ответственности, не судим. Срок меры – до 20 апреля. Второму вменили пп. "а", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), просил домашний арест, отправлен под стражу до 19 апреля. Именно он убил женщину, личность которой не установлена, чтобы сокрыть смерть ее молодого человека. В отношении третьего также возбуждено уголовное дело по пп. "а", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР. Против меры возражал, отправлен в СИЗО до 19 апреля.

Четвертого, причастного к убийству, обвинили по пп. "а", "н" ст. 102 УК РСФСР. Срок меры – по 19 апреля. И последнему вменяется пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Вину не признал, заключен до 4 апреля.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти