Два человека задержаны по делу об убийстве подростков в Байкальске

Два человека задержаны российским правоохранительными органами на территории Иркутской области в рамках уголовного дела о продаже алкоголя детям в Байкальске. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы Следственного комитета. Специалисты ранее начали расследование в отношении лиц, купивших спиртосодержащую продукцию для вечеринки несовершеннолетних, на которой погибли пятеро человек и еще четверо пострадали. Ситуацию на контроле держит местная прокуратура. Будет дана правовая оценка действиям причастных к инциденту лиц.

По факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий) пресс-служба СК РФ

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Фото и видео: МВД по Иркутской области