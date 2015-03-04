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Два человека задержаны по делу об убийстве подростков в Байкальске

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Два человека задержаны российским правоохранительными органами на территории Иркутской области в рамках уголовного дела о продаже алкоголя детям в Байкальске. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления пресс-службы Следственного комитета. Специалисты ранее начали расследование в отношении лиц, купивших спиртосодержащую продукцию для вечеринки несовершеннолетних, на которой погибли пятеро человек и еще четверо пострадали. Ситуацию на контроле держит местная прокуратура. Будет дана правовая оценка действиям причастных к инциденту лиц.

По факту приобретения алкогольной продукции для несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий)

пресс-служба СК РФ

Появились подробности массового убийства подростков в Иркутской области.

Фото и видео: МВД по Иркутской области

Теги: байкальск, иркутская область, массовое убийство, подростки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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