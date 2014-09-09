Появились подробности массового убийства подростков в Иркутской области

Следователи раскрыли информацию о трагедии с погибшими и пострадавшими в СНХ "Горное".

На территории Иркутской области по факту убийства четырех несовершеннолетних возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета России в социальных сетях. Известно, что в ночь на 28 мая в городе Байкальске произошла трагедия с возгоранием частного дома. На пепелище экстренные службы нашли тела пятерых детей. В надзорном ведомстве полагают, что на месте происшествия в СНТ "Горный Байкал" находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из юношей напал на остальных присутствующих с ножом. В результате инцидента четверо подростков скончались в помещении, еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Затем предполагаемый преступник после нападения на людей поджег дом. Предположительно, он скончался от возникшего огня.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые действия, устанавливаются все обстоятельства. пресс-служба СК РФ по региону

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Фото и видео: Следком38