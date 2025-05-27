Дочь россиянина подтвердила личность погибшего отца по его останкам и одежде.

Следственный комитет России установил причастность украинских боевиков к гибели пенсионера в Курской области после издевательств. Соответствующее заявление сделала журналистам через социальные сети официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Она пояснила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма и убийстве (по статье 354.1 и 105 УК РФ). Речь идет о том, что в августе 2024 года участники вооруженных формирований Украины, незаконно вторгшиеся на территорию России, в селе Гоголевка Суджанского района Курской области издевались над пожилым местным жителем. Иностранцы имитировали немецкий акцент. Затем военнослужащие ВСУ опубликовали видеозапись своих противоправных действий в интернете. После освобождения населенного пункта Гоголевка от киевского режима, российские бойцы нашли тело этого мужчины с признаками насильственной гибели.

В ходе предварительного следствия установлена личность погибшего. Им является местный житель Александр Григорьев. Согласно результатам экспертизы, он погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими боевиками. Светлана петренко, пресс-секретарь МИД РФ

В СК РФ уточнили, что военными следователями также установлены и допрошены родственники жертвы. Признанная потерпевшей дочь Григорьева опознала отца по одежде и частям тела. Местная жительница рассказала о том, что узнала о смерти отца от российских военнослужащих, которые в конце апреля 2025 год эвакуировали его тело из освобожденного села.

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Фото и видео: Следственный комитет России