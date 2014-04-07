Пострадавшие получили сильные ожоги, но сами добрались до травмпункта.

В Челябинске пассажиров автобуса ошпарило жидкостью из кондиционера. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Инцидент произошел утром 27 мая. Из вентиляции автобуса брызнула кипящая жидкость, после чего салон заволокло паром. Водитель остановил транспортное средство после того, как пассажиры начали кричать. Одну из девушек залило кипятком. Также жидкость задела еще одну пассажирку.

Пострадавшие получили сильные ожоги, но сами добрались до травмпункта. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По предварительной версии, причиной ЧП стали неполадки в печке автобуса.

Ранее мы сообщали, что в ДТП на Московском шоссе с участием фур и автобуса пострадали пятеро.

Видео: Telegram / 112