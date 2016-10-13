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В ДТП на Московском шоссе с участием фур и автобуса пострадали пятеро

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Автобус влетел в "Камаз", который выехал на встречную полосу движения.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга устанавливает все обстоятельства массовой аварии на Московском шоссе. Предварительно, есть пострадавшие. 

Как рассказали очевидцы в социальных сетях 22 мая, участниками ДТП стали две фуры и рейсовый автобус №196. По информации "Фонтанки", общественный транспорт влетел в "Камаз", который выехал на встречную полосу движения. 

Травмы различной степени тяжести получили пять человек, трое из них – пассажиры автобуса: девятилетняя девочка и две женщины. 

Прокуратура в рамках надзорных мероприятий также контролирует действия экстренных служб и правоохранительных органов на месте происшествия.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия собралась пробка. 

Фото: "Яндекс.Карты" 

Ранее на Piter.TV: BMW сбил 16-летнего самокатчика на Железнодорожной. 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Теги: дтп, московское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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