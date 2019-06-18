BMW сбил 16-летнего самокатчика на Железнодорожной

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 21 мая, около 20:30, на пересечении улиц в Старо-Паново Красносельского района произошла авария возле дома номер 2/2 по Железнодорожной улице. Согласно данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, автомобиль марки BMW 520, управляемый 26-летним водителем из Смоленской области, нарушил правила дорожного движения на нерегулируемом перекрестке и совершил столкновение с движущимся справа арендованным электросамокатом, которым управлял 16-летний подросток.

Несовершеннолетнему пассажиру электросамоката потребовалась срочная госпитализация в Первую детскую городскую больницу, где у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб лобной части головы и перелом кости левой голени. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Стоит отметить, что этот водитель ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов: в течение нынешнего года он девять раз подвергался административному наказанию за нарушение правил дорожного движения, включая семь случаев превышения установленной скорости, езду с непристёгнутым ремнём безопасности и эксплуатацию автомобиля с техническими неисправностями.

Автомобиль BMW зарегистрирован на гражданина Калужской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что самосвал продавил асфальт и провалился на улице Примакова.

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