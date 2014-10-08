Самосвал продавил асфальт и провалился на улице Примакова

Причины случившегося устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Утро вторника в Кировском районе Петербурга ознаменовалось необычным дорожным происшествием.

Как сообщают пользователи соцсетей, ставшие свидетелями аварии, на улице Примакова китайская грузовая машина, выполняющая роль самосвала, буквально продавила покрытие дороги и частично провалилась внутрь образовавшейся ямы.

Причины случившегося устанавливаются сотрудниками ГИБДД. Пока известно, что утечки теплоносителя визуально не обнаружено, марка автомобиля также пока остаётся неясной. Устраняют последствия инцидента специалисты предприятия "Теплосеть".

Ранее мы сообщили о том, что мужчина, вышедший на дорогу из машины, погиб под колесами Renault в Тосненском районе. Потерпевший, находившийся возле стоящего на обочине личного авто, оказался на проезжей части, где и попал под машину. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, мужчина умер непосредственно на месте столкновения.Обстоятельства случившегося изучаются компетентными органами.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер