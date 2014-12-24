Мужчина, вышедший на дорогу из машины, погиб под колесами Renault в Тосненском районе

Обстоятельства случившегося изучаются компетентными органами.

В воскресенье, 18 мая, приблизительно в половине пятого пополудни на третьем километре автодороги "Ям-Ижора – Никольское" в Тосненском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Автомобиль марки Renault Duster столкнулся с человеком, неожиданно появившимся на дороге. Пресс-службой управления МВД региона было сообщено, что водителем транспортного средства являлся 59-летний мужчина. Инцидент произошел за пределами обозначенного пешеходного перехода, когда автомобиль следовал по указанному маршруту.

Потерпевший, находившийся возле стоящего на обочине личного авто, оказался на проезжей части, где и попал под машину. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, мужчина умер непосредственно на месте столкновения.

Обстоятельства случившегося изучаются компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что внедорожник несколько раз перевернулся и снес столбы на пересечении Большевиков и Дальневосточного.

Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти