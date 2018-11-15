Внедорожник несколько раз перевернулся и снес столбы на пересечении Большевиков и Дальневосточного

Пассажиры обеих машин остались целы, а женщина, получившая травму ноги, пострадала не от дорожного знака, а от покрышки автомобиля.

Утро 16 мая в Невском районе Санкт-Петербурга ознаменовалось серьёзной аварией. Группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" опубликовала фотографии последствий инцидента, произошедшего на перекрестке проспектов Большевиков и Дальневосточного.

Один из свидетелей описал события так: автомобиль Mazda двигаясь по Дальневосточному проспекту совершал левый поворот и не уступил дорогу внедорожнику Tank 300, едущему прямо по проспекту Большевиков. После столкновения тяжелый внедорожник неоднократно переворачивался, приземлился на автобусную остановку и повалил несколько дорожных столбов.

К счастью, людям удалось избежать серьезных травм: один из очевидцев пояснил, что пассажиры обеих машин остались целы, а женщина, получившая травму ноги, пострадала не от дорожного знака, а от покрышки автомобиля. Пострадавшую доставили врачи скорой медицинской помощи, дальнейшая судьба остальных участников ДТП устанавливается полицией. Подробности происшествия уточняются компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Козлова 16-летний велосипедист угодил под колёса Skoda Kodiaq.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Мишка Антипов, Яна Талзи, Алексей Широков)