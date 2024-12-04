На улице Козлова 16-летний велосипедист угодил под колёса Skoda Kodiaq

В результате восьмиклассник с ушибами, в состоянии средней тяжести, был госпитализирован.

Полиция проводит проверку по факту аварии с несовершеннолетним велосипедистом на улице Козлова. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

Skoda Kodiaq 15 мая в шесть часов вечера, двигаясь по улице Козлова от проспекта Ветеранов к улице Солдата Корзуна, наехала на 16-летнего подростка на велосипеде. Мальчик ехал во встречном направлении по проезжей части.

В результате восьмиклассник с ушибами, в состоянии средней тяжести, был госпитализирован.

По факту ДТП полицией проводится проверка.

Ранее велосипедист сбил 11-летнюю девочку на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской.

Фото: Piter.tv