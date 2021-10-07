Велосипедист сбил 11-летнюю девочку на перекрестке улиц Димитрова и Будапештской

Сейчас его личность устанавливается.

В полицию Фрунзенского района поступило сообщение о том, что накануне, 6 мая, вечером 11-летняя школьница обратилась за медицинской помощью с переломом носа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, травму девочка получила в результате ДТП — около 19:23 на пешеходном переходе перекрестка улиц Димитрова и Будапештской ее сбил велосипедист, который сразу же скрылся с места происшествия. После оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой на амбулаторное лечение.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия, принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания скрывшегося велосипедиста.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге задержан водитель каршеринга, устроивший опасную гонку с полицией.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области