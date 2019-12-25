В деревне Кути 72-летняя женщина сбила 66-летнего велосипедиста

Мужчина при повороте не убедился в безопасности манёвра.

Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Волховском районе Ленобласти. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В деревне Кути Волховского района 31 мая около шести часов вечера 66-летний велосипедист при повороте не убедился в безопасности манёвра и выехал на проезжую часть, где на него наехал автомобиль Hyundai, двигавшийся в попутном направлении. За рулём находилась 72-летняя женщина.

В результате ДТП велосипедист был доставлен в медучреждение, где впоследствии скончался.

Ранее водитель погиб в ДТП под Петербургом после потери сознания. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Epica потерял сознание во время движения, что привело к съезду с дороги и столкновению с дерево.

Фото: Piter.tv