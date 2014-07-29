Юный петербургский велогонщик Иван Игнатьев получил нейтральный статус UCI

Он уже добился значительных успехов в мировом спорте, хотя ему всего лишь 10 лет.

Десятилетний петербургский спортсмен Иван Игнатьев, выступающий в дисциплине BMX, получил нейтральный статус Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Юный спортсмен, представляющий Северную столицу на внутрироссийских соревнованиях, в августе отметил свой десятый день рождения. Несмотря на юный возраст, Игнатьев уже добился значительных успехов в мировом спорте — на последнем первенстве мира он занял четвертое место в своей возрастной категории, обойдя 157 соперников.

Нейтральный статус позволяет российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под эгидой UCI. Такое решение было принято международным союзом в мае 2023 года, что открыло возможность для спортсменов из России и Беларуси выступать на Кубке мира, чемпионатах мира и Кубке наций в качестве нейтральных участников.

Фото: pxhere