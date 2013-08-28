30-летнего петербуржца ждёт суд из-за сбитого велосипедиста

Велосипедист получил тяжкий вред здоровью.

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, сбившего велосипедиста. Подробности сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, 30-летний обвиняемый, управляя автомобилем "Лада", в районе дома 145 по Пискаревскому проспекту в нарушение Правил дорожного движения избрал скорость, не обеспечивающую безопасность участникам дорожного движения, и совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП потерпевший получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью.

Петербуржец обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красногвардейский районный суд.

Ранее по факту ДТП по дороге в поселок Морозова возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.tv