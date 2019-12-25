По факту ДТП по дороге в поселок Морозова возбудили уголовное дело

Там произошло столкновение автомобиля "Ваз 2105" и скутера с последующим наездом на выбежавшего на трассу лося.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии в Ленинградской области с разбившимся скутеристом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 15 мая в 10:15 на 9 км автодороги "ст.Магнитная – пос. им. Морозова" во Всеволожском районе произошло столкновение автомобиля "Ваз 2105" и скутера с последующим наездом на выбежавшего на трассу лося. В результате аварии водитель скутера погиб, а скутер сгорел.

Водитель легковушки сбежал с места происшествия в лес, однако был вскоре найден и задержан. Им оказался 22-летний гражданин Таджикистана.

По факту смертельной аварии полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области