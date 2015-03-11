Водитель задержан после смертельного ДТП со скутеристом и лосем под Всеволожском

После ДТП он некоторое время скрывался в лесу.

На 9-м километре автодороги "ст. Магнитная – пос. им. Морозова" во Всеволожском районе Ленобласти произошло тяжелое ДТП. Автомобиль "ВАЗ 2105" столкнулся со скутером, после чего совершил наезд на выбежавшего на трассу лося. В результате аварии водитель скутера погиб, а его транспортное средство полностью сгорело.

Водитель "пятерки" скрылся с места происшествия, уйдя в лес и не сообщив о случившемся в экстренные службы. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции личность нарушителя была установлена – им оказался 22-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. После ДТП он некоторое время скрывался в лесу, а затем перебрался к родственникам во Всеволожск, где и был задержан.

В настоящее время иностранец доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Расследование обстоятельств аварии продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что 18-летний водитель погиб в ДТП под Выборгом.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.