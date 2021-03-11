18-летний водитель погиб в ДТП под Выборгом

Его пассажир госпитализирован.

16 мая 2025 года около 20:00 в поселке Ленинское Выборгского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП. На 7-м километре автодороги "Репино - Симагино" 18-летний житель Мурманской области, управлявший автомобилем ВАЗ-21124 без водительского удостоверения, не справился с управлением, совершил наезд на опору ЛЭП с последующим опрокидыванием.

В результате аварии молодой водитель скончался на месте от полученных травм, его 18-летний пассажир с повреждениями средней степени тяжести был госпитализирован. В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия, устанавливая все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что выехавшего на "встречку" на Рыбацком проспекте нашли с помощью чужого видеорегистратора.

Фото: Piter.TV