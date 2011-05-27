Выехавшего на "встречку" на Рыбацком проспекте нашли с помощью чужого видеорегистратора

Ему грозит штраф или лишение прав.

В ходе мониторинга интернета было обнаружено видео, на котором водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь по Рыбацкому проспекту, выехал на полосу встречного движения, нарушив ПДД.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, уже на следующий день, 16 мая, сотрудники ОСБ ДПС Госавтоинспекции установили и задержали нарушителя возле дома 43 на Советском проспекте. Им оказался 27-летний житель Санкт-Петербурга, которого доставили в отдел полиции для разбирательства.

В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Ранее Piter.TV сообщал, что внедорожник несколько раз перевернулся и снес столбы на пересечении Большевиков и Дальневосточного.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области