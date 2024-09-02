Появились новые подробности ДТП во Всеволожском районе с мотоциклистом и лосем

Ещё одним участником аварии стал ВАЗ 2105, водитель которого сбежал.

Полиция разбирается в деталях трагедии с мотоциклистом во Всеволожском районе Ленобласти. Помимо скутера и лося в ДТП был ещё третий участник. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, в 10:20 в полицию поступило сообщение о ДТП по дороге из деревни Щеглово в сторону поселка имени Морозова, в котором погиб мотоциклист после столкновения с лосем.

По уточненным данным, ДТП произошло на 9 км автодороги "ст.Магнитная – пос. им. Морозова". При неустановленных обстоятельствах произошло столкновение автомобиля "ВАЗ 2105" под управлением неустановленного водителя, который убежал с места ДТП, скутериста и лося. Водитель скутера, личность которого на данный момент не установлена, и лось скончались на месте происшествия. В результате розлива горючего транспорт байкера сгорел.

Приняты меры к розыску водителя, покинувшего место ДТП.

Фото: Piter.tv