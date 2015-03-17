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На КАД Петербурга произошла смертельная авария с лосем
Сегодня, 9:24
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На КАД Петербурга произошла смертельная авария с лосем

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В результате ДТП погиб 51-летний пассажир "легковушки" Volkswagen.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии на Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга с наездом на лося. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

Вечером 1 сентября на 37-м километре трассы 49-летний водитель автомобиля Volkswagen Bora, двигаясь в левой полосе, сбил дикое животное, пересекавшее проезжую часть. После этого отлетевшие части туши повредили двигавшуюся в попутном направлении машину "ВАЗ-2107" под управлением 23-летнего мужчины. 

В результате ДТП погиб 51-летний пассажир "легковушки" Volkswagen, ее водителя госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Ранее мы рассказывали о том, что завершено уголовное дело по факту наезда трамвая "Довлатов" на пешеходов в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: авария на кад, дтп с лосем, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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