Завершено уголовное дело по факту наезда трамвая "Довлатов" на пешеходов в Петербурге

Установлено, что авария произошла по вине 46-летнего водителя.

Завершено расследование уголовного дела по факту аварии с ретротрамваем "Довлатов", который врезался в группу пешеходов на Наличной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, днем 12 апреля у дома 40к1 по Наличной улице трамвай выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где сбил трех пешеходов: 46-летнюю женщину и двух мужчин, 41 и 22 лет. В результате ДТП петербурженка получила тяжелые травмы, от которых скончалась в больнице.

По данному факту возбуждали уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В ходе его расследования полицейское следствие назначало многочисленные экспертизы, по результатам которых было установлено, что авария произошла по вине 46-летнего водителя. Он не только нарушил ПДД, заключающееся в выборе небезопасного скоростного режима, но и пренебрег должностной инструкцией, не проверив действие всех видов тормозов транспортного средства.

Водителю предъявили обвинение, вину он полностью признал. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд для рассмотрения по существу.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти