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На Каменноостровском проспекте иномарка сбила 16-летнюю студентку
Сегодня, 12:13
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На Каменноостровском проспекте иномарка сбила 16-летнюю студентку

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В результате ДТП девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Петроградского района проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 16-летняя студентка. Об этом 1 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 31 августа у дома 37 по Каменноостровскому проспекту автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 49-летней женщины сбил учащуюся колледжа, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. 

В результате ДТП девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия вынесено определение по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Ранее на Piter.TV: иномарка сбила 17-летнего парня на Разъезжей улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: иномарка сбила девушку, каменноостровский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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