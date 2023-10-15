На Каменноостровском проспекте иномарка сбила 16-летнюю студентку

В результате ДТП девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Петроградского района проводит проверку по факту аварии, в которой пострадала 16-летняя студентка. Об этом 1 сентября рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 31 августа у дома 37 по Каменноостровскому проспекту автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 49-летней женщины сбил учащуюся колледжа, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате ДТП девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту происшествия вынесено определение по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Проводится проверка обстоятельств случившегося.

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Фото: Piter.TV